Российские артиллеристы уничтожили более 15 танков и боевых машин пехоты, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что российские военные поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населённого пункта Новый Буг в Николаевской области, 593 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, 55 артиллерийских и миномётных батарей на огневых позициях ВСУ.
"В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты, пять артиллерийских орудий крупного калибра", — пояснил Конашенков.
По его словам, армия РФ также уничтожила четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", склад боеприпасов ВСУ в ДНР, 46 единиц вооружения и техники.
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