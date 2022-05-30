Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен

На телефоне украинского солдата было обнаружено видео, которое в очередной раз доказало необходимость проведения военной спецоперации по денацификации Украины.

На видеозаписи украинский боевик исполнял "весёлую" песню, в которой называл себя "бандеровцем", и лихо подтанцовывал.

"Кинул бомбу и нету трёх домов. <…> А мы бандеровцы, мы хлопцы дружные, мы Украины вольные сыны", — припевает националист.

Однако "вольный сын" Незалежной и ещё несколько тысяч его товарищей лишись возможности "кидать бомбы" по мирному населению, попав в плен российской армии.