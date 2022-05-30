На телефоне украинского солдата было обнаружено видео, которое в очередной раз доказало необходимость проведения военной спецоперации по денацификации Украины.
На видеозаписи украинский боевик исполнял "весёлую" песню, в которой называл себя "бандеровцем", и лихо подтанцовывал.
"Кинул бомбу и нету трёх домов. <…> А мы бандеровцы, мы хлопцы дружные, мы Украины вольные сыны", — припевает националист.
Однако "вольный сын" Незалежной и ещё несколько тысяч его товарищей лишись возможности "кидать бомбы" по мирному населению, попав в плен российской армии.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.