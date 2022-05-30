Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что количество военной техники, которая поставляется по ленд-лизу на Украину, должно быть в несколько раз больше. Под Донбассом союзные силы России и республиканской Народной милиции ликвидировали более 1800 единиц украинских артсистем. Следовательно, чтобы восполнить все запасы уничтоженной техники и сдержать продвижение ВС РФ, необходимо поставить большее количество.

"Фронт будет расширяться, линия боевого соприкосновения станет больше и там нужно огромное количество комплексов", — цитирует мнение Леонкова "Военное дело".

Эксперт отметил, что западное вооружение не оказывает существенную помощь ВСУ. Например, часть гаубиц М777 была уничтожена, остальные достались российской армии в качестве трофеев. Более того, противотанковые ракетные комплексы, которыми Запад активно накачивает Украину, не вызывают особых переживаний у российских военных.