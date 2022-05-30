Российский полковник ответил американцам, раскритиковавшим танк Т-80

Американские эксперты раскритиковали российский танк Т-80. По их мнению, в спецоперации на Украине ВС РФ используют его только потому, что другого выбора у них нет.

Чем, собственно, обусловлены претензии американцев? Авторы портала 19FortyFive считают, что на вооружении российской армии есть много современных танков, тех же Т-90. Однако на Украине задействованы Т-80. А они якобы значительно уступают по своим характеристикам всем другим моделям российских танков.

В статье подчёркивается, что у российских военачальников якобы нет другого выбора, кроме как использовать танки Т-80, несмотря на их технические недоработки и "тусклые характеристики".

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко с подобной оценкой не согласился, отметив, что американские аналитики сильно недооценивают Т-80. По его словам, может этот танк и устаревший, но это всё равно оружие. И "даже старик с ружьем 12 калибра все еще способен снести голову своему оппоненту".

По словам эксперта, раз этот танк используется в спецоперации, значит он соответствует необходимым требованиям.

"Мы сейчас не танковые прорывы обеспечиваем, а поддерживаем пехоту, которая штурмует отдельные укрепрайоны или опорные пункты", — отметил Михаил Тимошенко в беседе с изданием "ПолитРоссия".

По его словам, условия спецоперации не требуют от танков стрельбы на дистанцию в 16 километров с предельной точностью. А если Т-80 стреляет осколочно-фугасными снарядами, то нет никакой разницы в том, в чём он опережает или в чём отстаёт от других российских танков.

А кроме того, отметил Михаил Тимошенко, у этого танка столь мощное бронирование, что даже после попадания "Джавелина" он остаётся на ходу.

По мнению военного эксперта, "совать новейшие танки" на Украину стоит разве что только для испытаний.