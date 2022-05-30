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Автор Антон Куликов

Российский полковник ответил американцам, раскритиковавшим танк Т-80

Силовые структуры

Американские эксперты раскритиковали российский танк Т-80. По их мнению, в спецоперации на Украине ВС РФ используют его только потому, что другого выбора у них нет.

Российский полковник ответил американцам, раскритиковавшим танк Т-80

Чем, собственно, обусловлены претензии американцев? Авторы портала 19FortyFive считают, что на вооружении российской армии есть много современных танков, тех же Т-90. Однако на Украине задействованы Т-80. А они якобы значительно уступают по своим характеристикам всем другим моделям российских танков.

В статье подчёркивается, что у российских военачальников якобы нет другого выбора, кроме как использовать танки Т-80, несмотря на их технические недоработки и "тусклые характеристики".

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко с подобной оценкой не согласился, отметив, что американские аналитики сильно недооценивают Т-80. По его словам, может этот танк и устаревший, но это всё равно оружие. И "даже старик с ружьем 12 калибра все еще способен снести голову своему оппоненту".

По словам эксперта, раз этот танк используется в спецоперации, значит он соответствует необходимым требованиям.

"Мы сейчас не танковые прорывы обеспечиваем, а поддерживаем пехоту, которая штурмует отдельные укрепрайоны или опорные пункты", — отметил Михаил Тимошенко в беседе с изданием "ПолитРоссия".

По его словам, условия спецоперации не требуют от танков стрельбы на дистанцию в 16 километров с предельной точностью. А если Т-80 стреляет осколочно-фугасными снарядами, то нет никакой разницы в том, в чём он опережает или в чём отстаёт от других российских танков.

А кроме того, отметил Михаил Тимошенко, у этого танка столь мощное бронирование, что даже после попадания "Джавелина" он остаётся на ходу.

По мнению военного эксперта, "совать новейшие танки" на Украину стоит разве что только для испытаний.

Отметим, что в западной прессе регулярно появляются материалы с критикой российской военной техники. Очевидно, что это целенаправленная линия, направленная на дискредитацию ВПК России. Можно сказать, что это составная часть попыток подорвать в том числе экспорт российских вооружений. Так об объективности таких материалов едва ли может идти речь.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Александр Артамонов
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