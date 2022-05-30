В Чечне заявили о готовности "снести с огромным аппетитом" харьковский "Азов"*

Чеченские бойцы готовы уничтожить новое подразделение "Азова"* в Харькове, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, чеченские бойцы справились с "шайтанами" в Мариуполе, и снова "могут снести без всяких проблем любые подразделения азовцев*" с "удовольствием и огромными аппетитом", если поступит такой приказ.

Дудаев отметил, что создание нового харьковского подразделения "Азова"* является хорошим стимулом для бойцов из Чечни, которые уже "заскучали", выполняя боевые задачи против деморализованной армии Украины, состоящей из пожилых людей, которых Киев использует в качестве пушечного мяса.

"Я уверен, что наши бойцы, руководящий состав силовых подразделений уже слышали, до них дошла информация, что где-то на горизонте создали какое-то подразделение сатанистов, и они, я так думаю, уже фокус перенаправили тоже", — сказал Дудаев в беседе с РИА Новости.

В воскресенье, 29 мая Киев объявил о создании в Харькове нового подразделения "Азова"*, который продолжит дело сдавшегося в плен в Мариуполе одноимённого националистического батальона.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.