ВС РФ и защитники Донбасса продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Очередная группировка украинских военных была ликвидирована в Херсонской области. Издание "Русская весна" публикует кадры уничтоженной на Кинбурнской косе группы военных 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины.
Кинбурнская коса представляет собой участок суши, территория которой разделена между Николаевской и Херсонской областями. Полуостров длиной в 45 километров расположен между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.