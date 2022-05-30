В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины

ВС РФ и защитники Донбасса продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Очередная группировка украинских военных была ликвидирована в Херсонской области. Издание "Русская весна" публикует кадры уничтоженной на Кинбурнской косе группы военных 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины.

Кинбурнская коса представляет собой участок суши, территория которой разделена между Николаевской и Херсонской областями. Полуостров длиной в 45 километров расположен между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем.