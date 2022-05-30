Подопригора: ВСУ пытаются контролировать ситуацию в Донбассе одной ракетой

ВС Украины сегодня, 30 мая, обстреляли центр Донецка. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры, особенно школы.

"30 мая украинские силовики произвели обстрел центра города Донецка. По предварительным данным, погибло пять мирных граждан, в том числе подросток 2009 года рождения, ранения получили 16 человек, повреждены две школы и гимназия. Сведения о пострадавших уточняются", — сообщает СК РФ.

Военный эксперт, полковник, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Обстрелы Донецка, при которых есть жертвы среди мирного населения, — один из больных вопросов в ситуации на Украине в ходе военной специальной операции. Украинская армия пытается изо всех сил контролировать Донбасс, говорит эксперт:

"Мне кажется, что из-за всех сил украинская сторона пытается хотя бы одной ракетой, одним снарядом показать свое влияние на ситуацию на Донбассе. Но сам факт обстрела можно подать в информационном смысле как продолжающийся контроль за Донбассом".

Однако данная тактика ВСУ с формальной и военной точки зрения ничего не меняет, резюмировал Подопригора.