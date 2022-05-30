ВС Украины сегодня, 30 мая, обстреляли центр Донецка. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры, особенно школы.
"30 мая украинские силовики произвели обстрел центра города Донецка. По предварительным данным, погибло пять мирных граждан, в том числе подросток 2009 года рождения, ранения получили 16 человек, повреждены две школы и гимназия. Сведения о пострадавших уточняются", — сообщает СК РФ.
Военный эксперт, полковник, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.
Обстрелы Донецка, при которых есть жертвы среди мирного населения, — один из больных вопросов в ситуации на Украине в ходе военной специальной операции. Украинская армия пытается изо всех сил контролировать Донбасс, говорит эксперт:
"Мне кажется, что из-за всех сил украинская сторона пытается хотя бы одной ракетой, одним снарядом показать свое влияние на ситуацию на Донбассе. Но сам факт обстрела можно подать в информационном смысле как продолжающийся контроль за Донбассом".
Однако данная тактика ВСУ с формальной и военной точки зрения ничего не меняет, резюмировал Подопригора.
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