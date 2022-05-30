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Автор Игорь Рябов

Украинский политолог: харьковский "Азов"* ждёт тюремная баланда российской ФСИН

Силовые структуры

Украинский политолог Татьяна Монтян заявила, что боевиков нового нацбатальона "Азов"*, который накануне был создан в Харькове, ждёт та же участь, что и их товарищей, которые сдались в плен в Мариуполе.

Украинский политолог: харьковский "Азов"* ждёт тюремная баланда российской ФСИН

Монтян не удивилась тому, что Киев решил создать в Харькове ещё одно подразделение "Азова"*, поскольку во всех регионах Украины много молодых людей, которые готовы вступить в нацбатальон, ведь их мозги промыты ультраправой пропагандой.

По её словам, новоиспеченные азовцы* "встали в очередь за билетами на "Валькирия-экспресс" до Валгаллы". Также не исключено, что они попадут в плен, где оказались их старшие товарищи, которых армия России заблокировала на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, отметила политолог.

"В их рационе будет не мед от мифической козы Хейдрун, а прозаичная тюремная баланда от вполне осязаемой российской ФСИН. Если доживут", — подчеркнула Монтян.

В понедельник, 30 мая министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что чеченские бойцы в Донбассе готовы с "с огромным аппетитом" уничтожить харьковский "Азов"*. Он добавил, что создание нового подразделения "Азова"* — хороший стимул для бойцов из Чечни, которые уже "заскучали".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы харьков татьяна монтян
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