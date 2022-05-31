Власти Херсонской области: попытки Киева прорвать линию обороны бесполезны

Попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны в Херсонской области заведомо бесполезны. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, все заявления Киева о необходимости контрнаступления — бессмысленная трата времени. В интервью РИА Новости Стремоусов отметил, что ВСУ уже три месяца регулярно информируют о "захвате Херсонской области".

Как пояснил замглавы военно-гражданской администрации, власти Украины загоняют в армию мужчин, которые не хотят участвовать в боевых действиях.

"Людей гонят, принуждая их умирать на поле боя абсолютно бессмысленно, при этом своих детей они в эти мясорубки не бросают", — сказал Стремоусов.

Он добавил, что на Украине происходит деление людей на "элитных" и "неэлитных". Представитель военно-гражданской администрации подчеркнул: среди раненых и погибших солдат нет родственников государственных деятелей.