ВСУ объяснили провал атаки на Херсон применением ВС РФ секретных "прыгающих" мин

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, осуществляя наступление на всех направлениях фронта. В последние дни украинские войска неоднократно попытались контратаковать в Херсонской области, однако попытки прорыва провалились. Противник отступал, неся серьёзные потери в живой силе и технике.

В ВСУ провалы объяснили использованием Вооружёнными силами России некого высокоточного секретного оружия. Речь идёт о так называемых "прыгающих" (сейсмических) минах ПТКМ-1Р, получивших своё название из-за того, что в первую очередь они уничтожают крыши танковых башен или корпусы. ПТКМ-1Р имеют специальные датчики, реагирующие на вибрацию грунта, вызываемую движением техники. Благодаря этому мины уничтожают только ту технику, которая отвечает заданным параметрам, пишет LIFE.