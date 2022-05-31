Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, осуществляя наступление на всех направлениях фронта. В последние дни украинские войска неоднократно попытались контратаковать в Херсонской области, однако попытки прорыва провалились. Противник отступал, неся серьёзные потери в живой силе и технике.
В ВСУ провалы объяснили использованием Вооружёнными силами России некого высокоточного секретного оружия. Речь идёт о так называемых "прыгающих" (сейсмических) минах ПТКМ-1Р, получивших своё название из-за того, что в первую очередь они уничтожают крыши танковых башен или корпусы. ПТКМ-1Р имеют специальные датчики, реагирующие на вибрацию грунта, вызываемую движением техники. Благодаря этому мины уничтожают только ту технику, которая отвечает заданным параметрам, пишет LIFE.
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Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.