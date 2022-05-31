МО РФ обнародовало новые факты преступлений Киева. "Эскадроны смерти" в Харьковской области избивают и похищают жителей.
Домой не вернулись уже десятки.
В Харьковской области действует нацбат "Кракен". Он сформирован из радикально настроенных боевиков, многие из которых бывшие заключённые, "сидевшие" за убийства, изнасилования и иные серьёзные преступления.
Ночью националисты врываются в дома к тем, кто якобы, по мнению СБА имеет симпатию к РФ.
"Десятки задержанных домой не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно", — сообщает Минобороны.
Также в Харькове подразделения теробороны заняли школу и один из ДК. Там боевики устроили опорные пункты, привезли БК, РСЗО и артиллерию.
Горожане безвылазно сидят в подвалах — их не выпускают, а объясняют это якобы заботой о безопасности. Вокруг жилых домов территория при этом заминирована, но местному населению об этом не сообщили.
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