Киев выпустил нацбат "Кракен" для запугивания и террора

МО РФ обнародовало новые факты преступлений Киева. "Эскадроны смерти" в Харьковской области избивают и похищают жителей.

Домой не вернулись уже десятки.

В Харьковской области действует нацбат "Кракен". Он сформирован из радикально настроенных боевиков, многие из которых бывшие заключённые, "сидевшие" за убийства, изнасилования и иные серьёзные преступления.

Ночью националисты врываются в дома к тем, кто якобы, по мнению СБА имеет симпатию к РФ.

"Десятки задержанных домой не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно", — сообщает Минобороны.

Также в Харькове подразделения теробороны заняли школу и один из ДК. Там боевики устроили опорные пункты, привезли БК, РСЗО и артиллерию.

Горожане безвылазно сидят в подвалах — их не выпускают, а объясняют это якобы заботой о безопасности. Вокруг жилых домов территория при этом заминирована, но местному населению об этом не сообщили.