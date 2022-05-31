Украинские военные планируют покинуть Северодонецк, прикрываясь гражданским населением. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, боевики требуют, чтобы мирные жители, находящиеся в убежищах на химическом комбинате "Азот", собирали вещи и готовились к эвакуации.
Как отметил Мирошник, представители ВСУ хотят захватить заложников на территории этого предприятия, а затем под их прикрытием покинуть город. Посол считает, что украинские националисты намерены оставить лишь резервные силы для прикрытия отхода.
"Украинские боевики собираются покидать Северодонецк, прикрываясь мирными жителями", — подчеркнул Мирошник.
Он порекомендовал гражданам, которые укрываются на территории комбината "Азот", постараться избежать эвакуации. Посол добавил, что для этого следует перейти в другие места и спрятаться там до улучшения обстановки в Северодонецке.
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