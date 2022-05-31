Мирошник: ВСУ хотят уйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями

Украинские военные планируют покинуть Северодонецк, прикрываясь гражданским населением. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, боевики требуют, чтобы мирные жители, находящиеся в убежищах на химическом комбинате "Азот", собирали вещи и готовились к эвакуации.

Как отметил Мирошник, представители ВСУ хотят захватить заложников на территории этого предприятия, а затем под их прикрытием покинуть город. Посол считает, что украинские националисты намерены оставить лишь резервные силы для прикрытия отхода.

"Украинские боевики собираются покидать Северодонецк, прикрываясь мирными жителями", — подчеркнул Мирошник.

Он порекомендовал гражданам, которые укрываются на территории комбината "Азот", постараться избежать эвакуации. Посол добавил, что для этого следует перейти в другие места и спрятаться там до улучшения обстановки в Северодонецке.