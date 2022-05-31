Для солдат первой танковой армии РФ организованы курсы тактической медицины, целью которых является совершенствование само- и взаимопомощи на передовой. На первом этапе военные учатся выводить своих товарищей из критического состояния на поле боя, чтобы обеспечить последующую эвакуацию. Это позволяет избежать осложнений на следующем этапе при оказании медбратьями медицинской помощи в госпиталях и исключить радикальные варианты хирургических вмешательств (ампутации).
Приобретенные солдатами навыки позволили снизить безвозвратные санитарные потери на 50% за последний месяц специальной военной операции, пишет "Русская весна".
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