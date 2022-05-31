Североатлантический альянс всё чаще становится соучастником военных преступлений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил руководитель ДНР Денис Пушилин.
По его словам, украинские военные часто обстреливают из оружия НАТО школы, дома и социальные объекты, расположенные в ДНР и ЛНР.
"Они являются соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются сейчас вооружёнными формированиями Украины", — сказал Пушилин.
Глава ДНР добавил, что во время атак ВСУ с использованием иностранной техники регулярно погибают мирные жители Донбасса. Как пояснил политик, украинские боевики активно применяют американские гаубицы при обстрелах ЛДНР.
Ранее Пушилин заявил, что солдаты ВСУ совершали не менее ужасные преступления, чем боевики из отряда "Азов"*.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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