Российские военные во время обследования помещений "Азовстали" нашли изотермический фургон с заминированными телами 152 погибших боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что под телами погибших военнослужащих националисты установили четыре мины. По его словам, совокупная масса взрывчатого вещества достаточна для уничтожения всех тел.
"В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ", — сказал Конашенков.
Он подчеркнул: после допроса военных с "Азовстали" стало ясно, что минирование тел проводилось по прямому указанию из Киева. Как пояснил официальный представитель Минобороны, украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытались устроить провокацию, чтобы обвинить РФ в намеренном уничтожении останков тел.
Конашенков добавил, что Россия в ближайшее время передаст тела, обнаруженные на "Азовстали", представителям Украины.
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