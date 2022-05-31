Генерал Бундесвера признал превосходство русских над украинцами

Западные эксперты вынуждены принять факт превосходства российской армии над украинской. Примеры Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей, свободных от ВСУ, это подтверждают.

Немецкий генерал Клаус Виттман высказал такое мнение о ситуации, но выступил против перемирия сторон и предложил снабжать Киев оружием и в будущем. В своем интервью изданию "Welt" Виттман заявил, что территориальные потери украинцев можно объяснить их недостаточным сопротивлением, но допустить переговоры нельзя, так как украинская сторона однозначно потеряет данные территории навсегда. Поэтому немецкий генерал выступает против мира, и европейским специалистам ничто в этой позиции не кажется запредельно циничным.

Виттман признает, что россияне продолжают наступление. По его словам, Германии нужно вмешиваться активнее. так как давление российских войск на ВСУ усиливается с каждым часом. Это уже подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, что означает реальный провал украинских войск.

Виттман подчеркнул, что боевой дух российских солдат якобы далек от идеала на протяжении всех последних месяцев. Тем не менее, русские превосходят украинцев по огневой мощи. И территория Донбасса будет за ними.

Журналисты поинтересовались, означает ли это, что Украина проиграет свои восточные области, а также спросили, надо ли "дать Иванам огня". В ответ Виттман заявил, что сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере, в чем виновата Германия, которая много обещала Киеву, но выполнила далеко не все.

По словам эксперта, правительство сегодня заявляет, что часть оружия, обещанного Украине, необходимо отремонтировать. Проблема в том, что решение об этом нужно было принимать, как минимум, в марте: тогда "Леопарды", "Мардеры", самоходные гаубицы-2000 и "Гепарды" были бы уже приведены в порядок, снабжены боеприпасами и стояли бы на вооружении ВСУ, сетует аналитик.

Виттман прямым текстом говорит, что планировалось обучить солдат Украины и помочь им в войне, но из-за бюрократических препятствий и отговорок правительства сделать это не удалось.

Политики не отдают себе отчета в том, что Россия с февраля этого года удвоила подконтрольную ей территорию и совершенно точно не возвратит захваченные области после переговоров.

Именно поэтому Украину нужно толкать в сторону продолжения войны, заключил Виттман.

Хотя, уже и американские издания сменили риторику и заговорили о возможности победы России.

К примеру, Financial Times пишет, что никто в мире не понимает, чего США хотят добиться на Украине. Европейцы начинают нервничать и просчитывать варианты. А с этого, по-хорошему, надо было начинать, если начинать вообще.

Стратегическое поражение России становится все более гипотетическим допущением на фоне неясности, какое территориальное урегулирование устроит в итоге американцев. Европейцев никто и не спрашивал изначально.