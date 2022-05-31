По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, сейчас украинские военные перевозят дальнобойную артиллерию в Артёмовск. Он утверждает, что речь идёт о проверенных сведениях.
Представитель Народной милиции выразил опасение, что при определённом стечении обстоятельств артиллерийский огонь может поразить цели в Луганске.
"Есть уже подтвержденные данные, что в Артемовск прибыла дальнобойная артиллерия… Между Артемовском и Луганском по прямой порядка 90 километров. Эта артиллерия еще может достать до столицы ЛНР", — сообщил Марочко.
Жители Артёмовска сообщили о доставке в город американского вооружения.
Марочко, в свою очередь, напомнил, что в Артёмовске уже стоят на вооружении ВСУ тактические ракетные комплексы "Точка-У", "Ураганы" и "Смерчи".
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