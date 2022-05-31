EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Ветеран "Альфы" о судьбе "азовцев"*: смертная казнь или восстановительные работы

Силовые структуры

По мнению главы Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, боевиков нацбатальона "Азов"*, которые сдались военным РФ и ЛДНР, необходимо предать суду в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Ветеран "Альфы" о судьбе "азовцев"*: смертная казнь или восстановительные работы

"Потому что там закон предусматривает нацистам, запачкавшим руки в крови по локоть (а может, и выше) смертную казнь", — пояснил Гончаров в стриме RT.

А части сдавшихся в плен националистов нужно поручить восстанавливать разрушенную ими страну.

"У нас уже этих военнопленных более 8-9 тысяч азовцев, вэсэушников. У нас что, для них нет работы? Всё надо восстанавливать. Они должны работать и восстанавливать то, что они разрушили", — добавил ветеран "Альфы".

Ранее Гончаров, назвавший капитулировавших "азовцев"* "поникшим сбродом", отмечал, что в момент сдачи в плен с них моментально "слетело всё показное геройство", и они сразу начали пристыженно "скулить".

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

 

 

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы суд лнр днр сергей гончаров
Новости
Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов
Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров
Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки
ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Ветеран "Альфы" о судьбе "азовцев"*: смертная казнь или восстановительные работы
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Людмила Черткова Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Последние материалы
Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния
Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов
Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров
Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки
ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников