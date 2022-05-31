По мнению главы Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, боевиков нацбатальона "Азов"*, которые сдались военным РФ и ЛДНР, необходимо предать суду в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
"Потому что там закон предусматривает нацистам, запачкавшим руки в крови по локоть (а может, и выше) смертную казнь", — пояснил Гончаров в стриме RT.
А части сдавшихся в плен националистов нужно поручить восстанавливать разрушенную ими страну.
"У нас уже этих военнопленных более 8-9 тысяч азовцев, вэсэушников. У нас что, для них нет работы? Всё надо восстанавливать. Они должны работать и восстанавливать то, что они разрушили", — добавил ветеран "Альфы".
Ранее Гончаров, назвавший капитулировавших "азовцев"* "поникшим сбродом", отмечал, что в момент сдачи в плен с них моментально "слетело всё показное геройство", и они сразу начали пристыженно "скулить".
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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