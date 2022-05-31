ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении

В Народной милиции ЛНР отметили, что подрыв ёмкости с химикатами в Северодонецке - дело рук отступающей украинской армии.

Представитель Республики рассказал, что взрыв цистерны, в которой, предположительно, находилась азотная кислота, — это попытка химического заражения, предпринятая ВСУшниками с территории завода "Азот", пытающимися помешать успешному продвижению войск ЛНР и РФ.

"Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная", — уточнил представитель Народной милиции.

В ЛНР заметили, что это уже не первый случай попытки химической атаки со стороны ВСУ: в апреле таких случаев было два, когда украинские военные намеревались осуществить подрыв ёмкостей с ядохимикатами в Рубежном.

"При этом их не останавливает тот факт, что результатом провокаций станут многочисленные жертвы среди мирного населения", — добавили в ведомстве.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник предупредил о планах украинских националистов покинуть Северодонецк под прикрытием мирного населения.