Military Watch: у России к 2030 году будет три авианосца

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" продолжит службу в Военно-морском флоте России в 2024 году, а через шесть лет на воду будут спущены два десантных корабля-вертолётоносца "Севастополь" и "Владивосток", которые уже строятся на верфях Крыма, сообщается в статье Military Watch.

По данным автора материала, авианосец "Адмирал Кузнецов" не только ремонтируется, но и модернизируется. Его планируется оснастить суперсовременной электроникой, радиолокационной станцией и гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Что касается вертолётоносцев "Севастополь" и "Владивосток", то на них будут размещаться ударные вертолеты Ка-52 или истребители, способные взлетать и садиться вертикально. Данное трио будет представлять собой внушительную военную силу, отметил автор.

Вероятно, вертолётоносцы будут нести службу в Северном и Тихоокеанском флотах, контролирующих Северный морской путь.

Ранее гендиректор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" обойдётся примерно в 350 миллионов рублей.