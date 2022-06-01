Точным ударом российские "Ураганы" уничтожили "спрятанную" технику ВСУ

Реактивные системы залпового огня ВС РФ "Ураган" уничтожили точными ударами технику ВСУ. Согласно информации Минобороны России, целеуказателем стали разведданные дрона "Орлан-10".

Так, по "наводке" операторов БПЛА точный удар был произведён по бронетехнике, огневой позиции и живой силе украинской армии.

"После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" замаскированной бронетехнике и опорном пункте противника", — говорится в сообщение ведомства.

После высокоточных расчётов установки, военные сменили огневую позицию и произвели перезаряжание систем залпового огня.