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Автор Екатерина Широкова

Точным ударом российские "Ураганы" уничтожили "спрятанную" технику ВСУ

Силовые структуры

Реактивные системы залпового огня ВС РФ "Ураган" уничтожили точными ударами технику ВСУ. Согласно информации Минобороны России, целеуказателем стали разведданные дрона "Орлан-10".

Так, по "наводке" операторов БПЛА точный удар был произведён по бронетехнике, огневой позиции и живой силе украинской армии.

"После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10" замаскированной бронетехнике и опорном пункте противника", — говорится в сообщение ведомства.

После высокоточных расчётов установки, военные сменили огневую позицию и произвели перезаряжание систем залпового огня.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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