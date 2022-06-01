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Автор Екатерина Широкова

Зеленский: Киев не нападёт на Россию американскими РСЗО — "РФ нас не интересует"

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заверил администрацию США, что Киев не намерен использовать американские РСЗО HIMARS против России. Как подчеркнул лидер Незалежной, "Российская Федерация" не интересует украинских властей.

Зеленский: Киев не нападёт на Россию американскими РСЗО — "РФ нас не интересует"

Зеленский подчеркнул, что опасения американских чиновников напрасны.

"Мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует. Мы не воюем на их территории", — заявил лидер Украины в интервью Newsmax.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в США разошлись во мнениях, стоит ли поставлять РСЗО большой дальности на Украину. Так, в американской администрации заявили, что Киев "знал с первого дня" партнёрства, что Штаты будут снабжать Незалежную лишь оружием, необходимым для обороны.

Однако источники в политических кругах сообщили, что новый пакет военной помощи для украинской стороны намерены включить реактивные системы залпового огня HIMARS, дальность которых составляет порядка 80 километров.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия владимир зеленский
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