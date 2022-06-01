Зеленский: "деоккупация" регионов Украины начнётся после "насыщения" ВСУ оружием

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе очередного выступления перед западными журналистами заявил, что Украина не будет спешить с "освобождением" территорий, которые перешли под контроль российской армии.

По словам президента Украины, "деоккупация" регионов Незалежной начнётся только после того, как страны коллективного Запада поставят для ВСУ всё необходимое вооружение.

"Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения", — заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Также украинский лидер пожаловался, что ВСУ сложно вести боевые действия на востоке страны "из-за недостаточного количества соответствующего оружия".