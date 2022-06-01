Приблизить завершение второго этапа специальной военной операции на Украине может взятие Северодонецка. После осады "Азовстали" в Мариуполе это может стать вторым большим успехом. Такое мнение высказал военный журналист, полковник запаса Игорь Коротченко.
Второй этап спецоперации заключается в том, чтобы окружить и ликвидировать украинскую группировку в Донбассе, считает эксперт.
Он добавил, что реализовать дальнейшие этапы действия на Украине без решения этой задачи Россия не сможет.
Аналитик сравнил значение уничтожения донбасской группировки с разгромом немцев под Сталинградом в 1943 году и назвал это важным переломным моментом в ходе боевых действий.
Эксперт признал также, что к обороне в это населённом пункте ВСУ подготовились хорошо. Однако рано или поздно армия России, как каток, своё возьмёт, заключил он.
В субботу губернатор части Луганской области подконтрольной Украине Сергей Гайдай заявил, что Россия контролирует 70% территории Северодонецка. По его словам, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции, а ещё часть продолжает бои в городе. При этом эвакуация и доставка гуманитарных грузов невозможны.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.