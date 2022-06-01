Украина разозлила Турцию, испортив имидж турецких БПЛА Bayraktar-TB2 в ходе СВО

С начала специальной военной операции на Украине было уничтожено около 90 турецких беспилотников Bayraktar-TB2. В украинских Telegram-каналах распространяются мнения, что теперь украинское командование приказало сознательно "сжигать" их в ходе боёв с целью получения новых беспилотников из США и Британии, пишет "Свободная пресса".

В свою очередь, 23 апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что "Байрактары" не оказывают существенного влияния на результаты боевых действий.

"Конечно, "Байрактары" хороши против слабее оснащённой армии, как было в Карабахе или где-то в Африке, но когда они сталкиваются с хорошо защищённым полем ПВО, то их КПД падает почти до нуля, что влияет на цену и спрос", — цитирует "СП" обозревателя одного из Telegram-каналов Украины.

Турции подобные заявления не нравятся, ведь страдает репутация их "детища", его рейтинг на мировой арене падает. Отрицая неэффективность своих БПЛА, Анкара винит в проблеме отсутствие должной подготовки по управлению беспилотниками у военных ВСУ.

По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Сергея Денисенцева, турки никогда не согласятся с неэффективностью своих беспилотников, поскольку это их главный бестселлер.

"Скорее, они скажут, что "вы их применяете криво, либо у вас руки не оттуда растут" — в более мягкой форме, но смысл будет такой", — сказал Денисенцев в беседе с "СП".

Чтобы как-то объяснить уничтожение большого количества беспилотников, Украина, по его мнению, решила заявить, что "Байрактары" просто "не очень". Ведь заявлять о том, что ВС РФ эффективно организовали свою ПВО им невыгодно в условиях военной пропаганды. А при выборе версии о неэффективности "Байрактаров" у Киева есть шансы заполучить американские БПЛА для своей армии.