Силовики украинской армии организовали в селе Муратово в пригороде Северодонецка греко-католическую часовню. Однако местным детям прививали там не религиозные ценности, а внушали, как важно быть "патриотами".
Милитаристские особенности часовни очевидны: свечи устанавливались в коробку из-под патронов, а пожертвования на нужды часовни складывали в каску. Под крышей находится украинский герб, выложенный из гильз. Более того, в часовне проводились довольно странные мероприятия. Солдаты с оружием в руках вставали напротив детей и общались глава в глаза.
"Можете представить, какое это производило впечатление на детей", — отметила депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай в беседе с РИА Новости.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.