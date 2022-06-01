Боевики ВСУ перевоспитывали детей в милитаристской часовне под Северодонецком

Силовики украинской армии организовали в селе Муратово в пригороде Северодонецка греко-католическую часовню. Однако местным детям прививали там не религиозные ценности, а внушали, как важно быть "патриотами".

Милитаристские особенности часовни очевидны: свечи устанавливались в коробку из-под патронов, а пожертвования на нужды часовни складывали в каску. Под крышей находится украинский герб, выложенный из гильз. Более того, в часовне проводились довольно странные мероприятия. Солдаты с оружием в руках вставали напротив детей и общались глава в глаза.