Касьянов обвинил Зеленского в самоустранении от решения военных вопросов

По мнению украинского блогера Юрия Касьянова, президент Незалежной Владимир Зеленский практически самоустранился от выполнения обязанностей Верховного главнокомандующего. Глава киевского режима передал ответственность за решение военных вопросов третьим лицам.

"Вакуум власти, которая полагается по Конституции Верховному главнокомандующему, заняли соперничающие группировки многочисленных штабов, интриганы и проходимцы. Созданная при президенте Ставка Верховного главнокомандующего не работает", — пишет Касьянов.

Многие эксперты уже неоднократно говорили о том, что Зеленский не справляется с ролью президента страны в ходе конфликта с Россией, поэтому он становится всего лишь сторонним наблюдателем военных действий.