Ходарёнок: киевский режим готовит Харьков к мариупольскому сценарию

В Харькове внезапно объявили о формировании нового подразделения сил специальных операций "Азов"* и даже назвали командира, им назначен Анатолий Сидоренко. Всё это значит ровно одно — преступный киевский режим готовит Харьков к мариупольскому сценарию. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Эксперт считает, что Харьков останется очагом сопротивления в тылу российских войск, чтобы оттянуть на себя силы и замедлить дальнейшее продвижение ВС РФ.

Он отметил, что в Харькове много промышленных предприятий, в которых, возможно, имеется разветвленная сеть катакомб и бомбоубежищ. Поэтому есть вероятность, что какие-то из них будут выбраны в качестве новых "Азовстали" и завода им. Ильича.

"Подготовка очага сопротивления в Харькове с участием новой порции националистов с промытыми мозгами также демонстрирует, что ни военачальники Украины, ни их западные советники не питают иллюзий насчёт того, как будет дальше развиваться спецоперация. Они уже уверены, что рано или поздно Харьков будет взят в полную блокаду", — заключил аналитик.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.