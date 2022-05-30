В вооружённых формированиях Украины вслед за нацистами из полка "Азов"* формируется новая "каста неприкасаемых", которых нельзя ни в коем случае рассматривать в качестве обменного фонда. А лучше всего вообще не брать их в плен. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.
Журналист пояснил, что речь идёт о тех, кто бьёт по Донецку из артиллерии, причём без всякого смысла.
"Применение больших калибров по городу в таких объёмах никакой стратегической выгоды принести не может. И по ту сторону линии фронта об этом прекрасно знают. Но продолжают лупить по жилым кварталам, убивая мирных жителей. Каждый день. Жестоко и бессмысленно", — заметил журналист.
По его словам, таких людей нельзя считать противником, с которым столкнулся в бою и взял в плен. А назвать их можно только упырями, которые, находясь на безопасном для себя расстоянии, терроризируют женщин и детей.
"Какой обмен для этих людоедов? В лучшем случае — суд. Но в идеале, конечно, полная демилитаризация. Чтобы хоронили в закрытых гробах. Как и их жертв", — заключил военкор.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.