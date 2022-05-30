Военкор Коц: в ВСУ формируется новая "каста неприкасаемых"

В вооружённых формированиях Украины вслед за нацистами из полка "Азов"* формируется новая "каста неприкасаемых", которых нельзя ни в коем случае рассматривать в качестве обменного фонда. А лучше всего вообще не брать их в плен. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.

Журналист пояснил, что речь идёт о тех, кто бьёт по Донецку из артиллерии, причём без всякого смысла.

"Применение больших калибров по городу в таких объёмах никакой стратегической выгоды принести не может. И по ту сторону линии фронта об этом прекрасно знают. Но продолжают лупить по жилым кварталам, убивая мирных жителей. Каждый день. Жестоко и бессмысленно", — заметил журналист.

По его словам, таких людей нельзя считать противником, с которым столкнулся в бою и взял в плен. А назвать их можно только упырями, которые, находясь на безопасном для себя расстоянии, терроризируют женщин и детей.

"Какой обмен для этих людоедов? В лучшем случае — суд. Но в идеале, конечно, полная демилитаризация. Чтобы хоронили в закрытых гробах. Как и их жертв", — заключил военкор.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.