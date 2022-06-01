По мнению военного аналитика Игоря Коротченко, в скором времени с украинской группировкой, которая засела в Донбассе, будет покончено. Тогда на Украине начнётся третий этап военной спецоперации. Он полагает, что основными целями российской армии станет освобождение Николаевской, Одесской и Харьковской областей.
Коротченко отметил, что зачистка Донбасса от украинских вооружённых формирований является стратегической задачей второго этапа СВО, а взятие под контроль населённых пунктов — это лишь тактика.
"Стратегическая задача второго этапа — разгром донбасской группировки ВСУ. Взятие какой-нибудь Авдеевки — это тактические эпизоды. Это не битва за Сталинград, не взятие Киева, Харькова, Одессы или Николаева", — объяснил полковник запаса в беседе с URA.RU.
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