Коротченко: у ВС РФ будет три цели в ходе третьего этапа спецоперации на Украине

По мнению военного аналитика Игоря Коротченко, в скором времени с украинской группировкой, которая засела в Донбассе, будет покончено. Тогда на Украине начнётся третий этап военной спецоперации. Он полагает, что основными целями российской армии станет освобождение Николаевской, Одесской и Харьковской областей.

Коротченко отметил, что зачистка Донбасса от украинских вооружённых формирований является стратегической задачей второго этапа СВО, а взятие под контроль населённых пунктов — это лишь тактика.