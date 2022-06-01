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Автор Светлана Нерадовская

Хотылев: ВСУ обречены, потому что не знакомы с оружием западного производства

Силовые структуры

По мнению офицера-ракетчика Сергея Хатылева, Вооружённые силы Украины обречены на провал, потому что не умеют эффективно применять иностранное оружие, щедро поставляемое им Западом.

Хотылев: ВСУ обречены, потому что не знакомы с оружием западного производства

"Почти все поставки Запада — оружие иностранного производства. Людей, знавших это оружие, сегодня тысяч на 80 меньше в ВСУ. Тербаты, призывники, взятые с улиц, не имеют представления, что такое Javelin, РСЗО", — сказал Хатылев в беседе с "Народными Новостями".

Военный уверен, что просто поставки оружия на Украину без соответствующего обучения и тренировок ничего не дадут.

"Расчеты необходимо обучать, тренировать, проводить боевые стрельбы, слаживание и так далее, чтобы эффективно применять это оружие. Нет, западные средства ничего не дадут. Можно поставить тысячу Javelin или РЛС, но они не принесут никакой пользы", — добавил Хатылев.

Ранее разведчик уже напоминал, что Россия много раз предупреждала Запад о недопустимости расширения НАТО на восток, но на её предупреждения не обращали внимания.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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