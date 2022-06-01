Экипаж российского Т-72 не пострадал после наезда на две мины

Российский танк Т-72 показал невероятную живучесть: на Украине боевая машина наехала на две противотанковые мины, и её экипаж не пострадал.

Издание "Репортёр" опубликовало видеозапись, на которой танк наезжает сначала на одну мину, а потом на другую. После того, как дым рассеялся, танкисты вылезли из боевой машины невредимыми. Скорее всего, взрывы повредили гусеницы. Россия модернизировала свои Т-72, тогда как Вооружённые силы Украины используют базовые модели этих танков, поэтому первые более живучие, чем вторые.

В апреле Польша передала Киеву 200 таких танков, однако большинство из них лишь частично модернизированные: от базовой модификации они отличаются лишь блоками динамической защиты.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-72Б3 остался на ходу после трёх попаданий из противотанкового комплекса Javelin. Несмотря на значительный урон, полученный в бою на Донбассе, машина своим ходом доехала до базы. При этом экипаж танка не пострадал.