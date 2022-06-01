Пентагон об отправке РСЗО Киеву: РФ не имеет права запрещать поставки оружия

США просчитывают свои шаги, чтобы не провоцировать противостояние с Россией и не допустить выхода украинского конфликта за пределы этой страны. При этом американские власти считают, что РФ не имеет права вето на поставки вооружений Киеву. Такую позицию озвучил замминистра обороны США Колин Каль.

При этом американский чиновник полагает, что России не должно быть дела до того, что именно США отправляют на Украину.

"У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в Третью мировую войну. Мы это учитываем. Но в то же время у России нет права вето в отношении того, что мы отправляем украинцам. Украинцы не начинали эту войну. Это сделала Россия", — сказал Каль представителям прессы.

Вашингтон заявил, что частью нового пакета военной помощи Киеву станут четыре единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, боекомплекты к которым подразумевают небольшой радиус боевого действия — до 80 км, что сравнимо с российскими "Смерчами" и "Градами".

Киевские власти и лично президент Украины Владимир Зеленский пообещали не применять HIMARS по целям, находящимся на территории России.