Минобороны: Киев собирается стрелять по России американскими ракетными системами

В городе Шостка Сумской области украинскими военными будут размещены ракетные системы большой дальности, поставленные США. Их цель здесь — нанесение ударов по российской территории. Об этом проинформировал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель ведомства уточнил, что удары ВСУ будут производить из жилых городских застроек.

"В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города", — сказал Мизинцев.

План украинских националистов прост: они рассчитывают, что Россия будет стрелять в ответ, чтобы потом объявить мировой общественности, что российские военные якобы бьют по жилым кварталам, что ведёт к гибели мирных украинских граждан.

Мизинцев отметил, что киевские власти основательно подготовились к организации этой провокации. Под их руководством будут работать представители местной и иностранной прессы, задача которых — создание фейков о том, как "русские убивают мирных украинцев". Впоследствии эти фейковые материалы планируется широко освещать в западной прессе, подчеркнул представитель Минобороны.

Мизинцев добавил, что сведения о подготовке кровавой провокации в Сумской области стали достоянием российской стороны после того, как ей удалось перехватить радиопереговоры украинцев.