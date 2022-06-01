Со Львовщины могут призвать в Вооружённые силы Украины еще 70 тыс. человек.
Об этом сообщил глава Львовского областного военкомата Александр Тищенко.
B области уже мобилизовали 40 тысяч военных. Чаще всего украинская армия нуждались в пулеметчиках, стрелках и водителях.
А между тем, боевые действия продлятся минимум "до осени или зимы", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"До осени-зимы этого года всё будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получит в нынешнем виде чувства победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства", — сообщает представитель Зеленского.
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