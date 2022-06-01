Со Львовщины могут призвать в ВСУ еще 70 тысяч человек

Со Львовщины могут призвать в Вооружённые силы Украины еще 70 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Львовского областного военкомата Александр Тищенко.

B области уже мобилизовали 40 тысяч военных. Чаще всего украинская армия нуждались в пулеметчиках, стрелках и водителях.

А между тем, боевые действия продлятся минимум "до осени или зимы", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.