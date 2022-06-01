Монтян: харьковский "Азов"* ждёт судьба мариупольской "Азовстали"

Политический активист и адвокат Татьяна Монтян в соцсети сообщила, что ждёт новое нацформирование Украины — харьковский "Азов"*.

В Незалежной создано новое подразделение "Азов-Харьков". Но этих националистов ждёт такая же судьба, что и их предшественников, сдавшихся в Мариуполе в плен, заявила Монтян.

"В полку убийц, садистов и карателей прибыло. В Харькове объявлено о создании спецподразделения "Азов-Харьков". Как говорится, свято место пусто не бывает. Не удивительно, ведь мобилизационный ресурс нацбата практически неисчерпаем: молодежи с промытыми ультраправой пропагандой мозгами более чем достаточно во всех регионах и городах Украины", — сообщает политолог у себя в мессенджере.

По её словам, эти "азовцы"*, вступив в ряды нацбата, "встали в очередь за билетами до Валхаллы".

Правда, они могут повторить опыт своих старших товарищей, которые сперва были заблокированы объединёнными силами на "Азовстали", а потом бесславно сдались в плен.

"В их рационе будет… тюремная баланда от вполне осязаемой российской ФСИН. Если доживут", — подытожила Татьяна Монтян.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.