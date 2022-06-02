РФ применяет неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3 на Украине

В ходе спецоперации на Украине российские военные используют модернизированные штурмовики Су-25СМ3, оборудованные бортовым комплексом обороны "Витебск" для защиты от иностранных ПЗРК.

Эта модификация самолёта применяется на южном направлении и в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Комплексы "Витебск", расположенные в подвесных контейнерах на узлах подвески штурмовика, показывают высокие характеристики и хорошо справляются с боевыми задачами.

"Авиация РФ успешно применяет модернизированные самолёты Су-25СМ3 во время специальной военной операции на Украине", — подтвердили в силовых структурах.

По словам собеседников агентства, комплексы "Витебск" также устанавливаются на вертолёты Ка-52 и Ми-8, которые использовались в Сирии. Источники отметили, что тогда ни один российский вертолёт, оборудованный "Витебском", не пострадал от ракет ПЗРК, выпущенных террористическими группировками.