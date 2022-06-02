Хакеры из России на сутки лишили киевский режим управления и закрытой связи

Кибератака в марте практически на сутки лишила киевские власти управления и закрытой связи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хакера из группировки RaHDIt.

"В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских госорганов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены", — сообщает хакер из российской группировки.

Он отметил, что были заблокированы почтовые серверы. А это значит, потеря связи и управления, отключение на сутки защищенных каналов связи, передачи информации — всё это сильно ударило по Киеву, добавил собеседник.

По его словам, группировка такие вещи проводить планирует и в дальнейшем.

Pravda.Ru вчера сообщала, что 1 июня в Сети была размещена информация о 700 сотрудниках СБУ с фото, телефонами и адресами. Подлинность подтверждена российскими спецслужбами.

Кроме общих данных, группа раскрыла и увлечения сотрудников спецслужбы Украины, к примеру, нетрадиционные пристрастия или азартные игры.