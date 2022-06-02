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Автор Юлия Миленина

Украинский военный: ВСУ сдались в Лимане, осознав, что сопротивление бесполезно

Силовые структуры

Пленный украинский военный рассказал, что Киев перекинул подразделения ВСУ в Лиман, не сообщив солдатам, куда именно их направляют.

Украинский военный: ВСУ сдались в Лимане, осознав, что сопротивление бесполезно

По словам военнопленного, в подразделении царила паника из-за отсутствия боеприпасов, продуктов питания, еды и связи.

"Когда в этот квадрат пришла армия России, все просто сдались, осознав, что сопротивление бесполезно", — сказал представитель ВСУ корреспонденту издания "Русская Весна".

При этом он подчеркнул: в Лимане командиры фактически "бросили на убой" неопытных мобилизованных солдат.

Ранее сообщалось, что силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных установили полный контроль над 220 населёнными пунктами на территории Донецкой Народной Республики, включая Лиман. Во время штурма города были взяты в плен порядка 200 военных ВСУ, которые неожиданно оказались под натиском наступающих союзных войск.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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