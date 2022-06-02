Зеленскому выгодна смерть "Азова"*: Киев задолжал боевикам более $200 млн

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому выгодна смерть националистов батальона "Азов"*.

Об этом сообщил бывший член Совета Федерации РФ, полковник Службы внешней разведки в отставке Валерий Шнякин.

Также он объяснил, в чем заключается выгода гибели боевиков нацформирования.

Разведчик рассказал, что украинские нацисты, которые принимают участие в боевых действиях, получают "зарплату" от 5 до 20 тыс. долларов ежемесячно (300 тыс. руб. — 1,2 млн руб.). Размер оплаты боевиков зависит от должности и специальности каждого, сообщает эксперт.

При этом они часто подделывали военные "успехи". Шнякин заявил, что у нацистов действовала премиальная система. За каждое "достижение" бандеровцы получали денежное вознаграждение.

"У них система: подбил БТР, убил противника — держи премию", — цитирует разведчика "Комсомольская правда".

В итоге киевские власти задолжали нацистам (всего около трёх тысяч человек) более 200 млн долларов. Поэтому Зеленский со своей администрацией "молятся", чтобы ни один из "Азова"* не вернулся живым.

"Арифметика у них была простая. Пускай сидят в подвале "Азовстали", пока их всех не убьют и долг не спишется. Ринат Ахметов, который платил "азовцам"*, тоже ведь не дурак разбрасываться деньгами", — подытожил Шнякин.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.