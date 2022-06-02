Глава Чечни Кадыров: в ЛНР начал работать филиал госпиталя "Ахмат"

На территории Луганской Народной Республики начал работать филиал госпиталя "Ахмат". Об этом сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в медучреждении удалось разместить 25 больничных коек. Он подчеркнул: к решению о необходимости открытия госпиталя пришли начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской Республике Рамзан Альдебиров и командир специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР Замид Чалаев после оценки ситуации на передовой.

Как отметил Кадыров, в помещении есть всё необходимое медицинское оборудование, мебель и запас лекарственных средств.

"При необходимости оперативно могут быть привлечены врачи Минздрава ЧР и регионального Центра медицины катастроф", — уточнил глава Чечни.

Он добавил, что все расходы на открытие госпиталя взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.