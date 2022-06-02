На территории Луганской Народной Республики начал работать филиал госпиталя "Ахмат". Об этом сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в медучреждении удалось разместить 25 больничных коек. Он подчеркнул: к решению о необходимости открытия госпиталя пришли начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской Республике Рамзан Альдебиров и командир специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР Замид Чалаев после оценки ситуации на передовой.
Как отметил Кадыров, в помещении есть всё необходимое медицинское оборудование, мебель и запас лекарственных средств.
"При необходимости оперативно могут быть привлечены врачи Минздрава ЧР и регионального Центра медицины катастроф", — уточнил глава Чечни.
Он добавил, что все расходы на открытие госпиталя взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.