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Автор Юлия Миленина

Власти Херсонской области опровергли данные о захвате ВСУ 20 населённых пунктов

Силовые структуры

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал данные о том, что украинские военные в ходе наступления якобы захватили свыше 20 населённых пунктов со стороны Днепропетровской области.

Власти Херсонской области опровергли данные о захвате ВСУ 20 населённых пунктов

Он опроверг эту информацию, а также напомнил, что ложные сведения распространил руководитель Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, который сбежал из региона после прихода Вооружённых сил РФ.

"В Херсоне всё прекрасно. Всё то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населённых пунктов освобождено, украинская армия продвигается, — всё это из разряда мультсериала "Симпсоны", — отметил Стремоусов.

Представитель военно-гражданской администрации добавил, что на такие заявления уже не получается реагировать без истеричного смеха.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинская армия дважды пыталась прорваться через линию обороны в Херсонской области, однако обе попытки, стоившие ВСУ больших потерь, провалились.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу херсонская область
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