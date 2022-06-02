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Автор Светлана Нерадовская

Баранец: Россия не будет спокойно смотреть, как США доставляет РСЗО Киеву

Силовые структуры

Военный эксперт Виктор Баранец поделился мнением, насколько опасны для России реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США собираются передать Киеву.

Баранец: Россия не будет спокойно смотреть, как США доставляет РСЗО Киеву

Баранец напомнил, что дальность РСЗО HIMARS может достигать 300 км при наличии определённых боекомплектов. Эксперт полагает, что киевские власти разместят это опасное вооружение в Харьковской области, которая граничит с Россией.

Эксперт уверен, что Россия ни при каких обстоятельствах не должна допустить настолько опасного для себя сценария.

"Возьмите линеечку и посмотрите в направлении Москвы. Что там на пути этих ракет встречается? Например, Курская АЭС атомная электростанция. И что, мы будем сидеть на зеленом пригорке среди одуванчиков, курить кислую "Приму" без фильтра и спокойно смотреть, как мимо нас проходят эшелоны с этим очень опасным оружием?" — сказал обозреватель "Комсомольской правды".

Баранец пообещал, что ВС РФ мгновенно уничтожат это смертоносное оружие, как только оно пересечёт границу Украины "даже на 500 метров".

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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