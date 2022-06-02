Большая часть иностранных наёмников была уничтожена в ходе боевых действий на территории Украины из-за плохой подготовки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что сотни наёмников погибли в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности ещё в местах прохождения дополнительной подготовки.
"Однако большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта", — сказал Конашенков.
При этом он подчеркнул: командиры ВСУ в первую очередь жертвуют наёмниками, желая снизить потери среди своих военных.
Ранее британский наёмник, решивший вступить в "Иностранный легион" на Украине, заявил, что Киев стал бросать военных из других стран на произвол судьбы с самого начала российской спецоперации.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.