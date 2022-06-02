Минобороны: большая часть наёмников уничтожена в бою из-за плохой подготовки

Большая часть иностранных наёмников была уничтожена в ходе боевых действий на территории Украины из-за плохой подготовки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что сотни наёмников погибли в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности ещё в местах прохождения дополнительной подготовки.

"Однако большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта", — сказал Конашенков.

При этом он подчеркнул: командиры ВСУ в первую очередь жертвуют наёмниками, желая снизить потери среди своих военных.

Ранее британский наёмник, решивший вступить в "Иностранный легион" на Украине, заявил, что Киев стал бросать военных из других стран на произвол судьбы с самого начала российской спецоперации.