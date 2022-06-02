Соловьёв: аферу с "Азовсталью" Зеленский устроил для ликвидации своих врагов

По утверждению тележурналиста Владимира Соловьёва, сдача украинских боевиков с "Азовстали" в плен имела для лидера Украины свой секретный смысл.

Телеведущий считает, что вся ситуация с осадой и последующей капитуляцией "азовцев"* — это одна большая афера Зеленского, при помощи которой он успешно "сдал" своих недругов.

"Главной задачей всей аферы "Азовстали" было для Зеленского уничтожение тех, кто когда-то ему нахамил. Напомню, что Прокопенко, он же "Редис", является личным врагом Зеленского", — высказал своё мнение Соловьев.

Соловьёв напомнил, что обида у Зеленского по отношению к Прокопенко возникла ещё три года назад, в 2019 году, когда "азовец"* отказался отдать честь украинскому лидеру во время церемонии награждения.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.