По утверждению тележурналиста Владимира Соловьёва, сдача украинских боевиков с "Азовстали" в плен имела для лидера Украины свой секретный смысл.
Телеведущий считает, что вся ситуация с осадой и последующей капитуляцией "азовцев"* — это одна большая афера Зеленского, при помощи которой он успешно "сдал" своих недругов.
"Главной задачей всей аферы "Азовстали" было для Зеленского уничтожение тех, кто когда-то ему нахамил. Напомню, что Прокопенко, он же "Редис", является личным врагом Зеленского", — высказал своё мнение Соловьев.
Соловьёв напомнил, что обида у Зеленского по отношению к Прокопенко возникла ещё три года назад, в 2019 году, когда "азовец"* отказался отдать честь украинскому лидеру во время церемонии награждения.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.