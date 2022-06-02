Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Россия не намерена останавливаться на освобождении Донбасса и юго-востока Украины, а обязательно продолжит специальную военную операцию даже после достижения этих целей.
"Мы пока вас окончательно не решим (не остановимся, — Прим. ред.), нацизма не должно быть! Вы нацисты! Киев — мать городов русских! Киев, Львов! Смотря кто как вести будет. Когда надо — тогда мы и остановимся", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее он заявил, что вся ситуация с осадой и последующей капитуляцией "азовцев"* - это одна большая афера президента Украины Владимира Зеленского, при помощи которой он успешно "сдал" своих недругов.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.