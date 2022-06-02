Накачивание Киева иностранным оружием не меняет всех параметров специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил на встрече с журналистами, что все цели спецоперации будут достигнуты. При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул: Запад отправляет на Украину самое современное оружие. Песков не исключил, что ВСУ могут гипотетически попытаться использовать эту технику против целей на территории РФ.
"Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров спецоперации, её цели будут достигнуты", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что через несколько недель Киев получит американские реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые способны стрелять шквалом ракет на сотни километров. По мнению политолога Сергея Маркова, ВСУ с помощью этой техники могут нанести удары по центру Белгорода и Донецка.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.