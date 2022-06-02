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Автор Юлия Миленина

Песков: накачивание Киева оружием и его применение против РФ усугубит ситуацию

Силовые структуры

Накачивание Киева иностранным оружием не меняет всех параметров специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: накачивание Киева оружием и его применение против РФ усугубит ситуацию

Он отметил на встрече с журналистами, что все цели спецоперации будут достигнуты. При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул: Запад отправляет на Украину самое современное оружие. Песков не исключил, что ВСУ могут гипотетически попытаться использовать эту технику против целей на территории РФ.

"Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров спецоперации, её цели будут достигнуты", — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что через несколько недель Киев получит американские реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые способны стрелять шквалом ракет на сотни километров. По мнению политолога Сергея Маркова, ВСУ с помощью этой техники могут нанести удары по центру Белгорода и Донецка.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина дмитрий песков
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