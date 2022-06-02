Политолог Марков: США передают Украине оружие массового поражения

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставил Украине очередной пакет военной помощи в размере 700 миллионов долларов. Киев заверил о том, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) не будут использоваться на территории России.

Политолог Сергей Марков прокомментировал планы США направить на Украину данное вооружение и подчеркнул, что это может привести к началу полномасштабного конфликта.

"То есть Зеленский может нанести ими (системами залпового огня. — Прим. ред.) удар по центру Белгорода или Донецка и убить разом тысячи людей. Зеленский использует методы террора в огромных масштабах", — пишет политолог.

По мнению Маркова, США и Украина лгут о том, что вооружение не будет использоваться на российской территории. В случае нанесения ударов Москва будет вынуждена ответить аналогичным образом.