Украинским экспертам скоро придётся пересматривать расчёты по "Калибрам"

Украинские пропагандисты сделали вывод о том, что высокоточное оружие, которым наносятся удары по военной инфраструктуре, у России подходит к концу. Так эксперты киевского режима решили после того, как, по их же словам, российские "Калибры" и крылатые ракеты Х-55 и Х-101 не наносили удары по Украине 31 мая.

Однако, вероятно, скоро укропропаганде придётся свои расчёты снова пересматривать, а прогнозы корректировать, считает обозреватель издания "Военное дело".

Украинские эксперты считают, что запасы высокоточных ракет уже исчерпаны на 60-70%, и теперь Россия будет их экономить, используя лишь для ударов по железным дорогам, по которым на Украину доставляется западное оружие.

Однако из этого получается, что на Украине железных дорог так много, что гражданские составы идут по одним магистралям, а оружие везут по каким-то другим, никому неведомым, неуязвимым и, разумеется, совершенно секретным, пишет издание.

Киевская пропаганда также уверяет, что разгадать маршруты и графики движения составов с оружием ВС РФ так и не смогли, а поэтому все "Калибры", которые вскоре закончатся, тратятся впустую. Но украинские и западные "эксперты" считали, что высокоточное оружие у России должно было закончиться ещё месяц назад.

Ранее полковник запаса Михаил Ходарёнок рассказал, на сколько ещё хватит ракет у российской армии.