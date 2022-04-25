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Автор Петр Ермилин

Украинцев напугала погрузка "Калибров" на подлодку в Севастополе

Силовые структуры

В Севастополе два дня назад была замечена погрузка российских крылатых ракет типа "Калибр" на дизель-электрическую подводную лодку "Великий Новгород". Об этом написали несколько украинских телеграмм-каналов, сообщает "Русская весна".

Стоит отметить, что по военным объектам и стратегически важной инфраструктуре ежедневно выпускаются десятки ракет. Вопрос, почему такое повышенное внимание в украинских соцсетях вызывают именно подлодки, добавляет издание.

Оперативное командование ВС Украины ранее заявляло о том, что в Чёрном море были замечены подводные лодки, способные наносить ракетные удары. Аналитики британской The Times считают, что на глубине 50 метров их находится как минимум четыре, причём эти субмарины увидеть вовремя на радарах или со спутника очень сложно.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
всу россия украина севастополь
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